Amasya'da Su Kuyusu Açma Çalışmasında Göçük: 2 Kişi Toprak Altında Kaldı

Amasya Valiliği, köyde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığını bildirdi.

Amasya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.52'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Merkez ilçemize bağlı Uygur köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, Valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir" denildi. - AMASYA