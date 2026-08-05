Haberler

Amasya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın

Amasya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya’da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Amasya'da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale gelirken patlama sesleri korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Adliyesi yakınlarında meydana gelen araç yangını ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Seyir halindeyken dumanların yükselmesi üzerine 05 ADU 495 plakalı otomobilin sürücüsü Recep F. araçtan çıkararak kurtuldu. Alev alev yanan araçtan gelen patlama sesleri çevredekileri korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu
Türkiye'de İnternet kullanımı geçen yıla göre arttı: İşte oranlar

Türkiye'de İnternet kullanımı geçen yıla göre arttı: İşte oranlar
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
'İçişleri bakanlığı' yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı

"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! İstemeye istemeye söyleneni yaptı
Alzheimer hastası Kadın evden not bırakıp kayboldu

Yaşlı kadın evden kaçtı! Bıraktığı not yürek burktu