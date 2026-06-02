Amasya'da elektrikli motosiklet alev alev yandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde park halindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet, şarj sırasında bilinmeyen nedenle alev aldı. Yaşlı adam, dumanı komşunun ocağından sandı, motosikletinin yandığını görünce şoke oldu. Patlama sesleriyle birlikte çıkan yangın, komşuların yardımıyla söndürüldü. Motosiklette büyük hasar oluştu. Araç sahibi, 2 gün önce kalp ameliyatından taburcu olmuştu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde park halindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet alev alev yandı. Dumanların komşusunun ocağından çıkan ateşten yükseldiğini sanan yaşlı adam, motosikletinin yandığını görünce şoke oldu.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli üç tekerlekli motosikleti bağ evinin önünde şarj eden Mehmet Ali Nacak, arkadaşlarıyla sohbete daldı. Evin önünden yükselen dumanı komşunun ocağında yanan ateşten çıktığını düşünen Nacak, daha sonra alevlerin üç tekerlekli motosikletin bulunduğu yerden geldiğini fark etti. Bataryaların bulunduğu kısımdan başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Alev topuna dönen motosikletten patlama sesleri yükseldi. Bidonla taşıdığı suyla alevlere müdahale etmeye çalışan yaşlı adamın imdadına komşuları yetişti. Hortumdan gelen suyla alevler güçlükle söndürüldü. Bataryaların yandığı motosiklette büyük çapta maddi hasar oluştu.

2 gün önce taburcu olmuştu

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından 2 gün önce taburcu olan motosikletin sahibini komşuları teselli etmeye çalıştı. O anları anlatan arkadaşı Serkan Karakuş, "Karşı tarafta ocak yanıyor sandık. Patlama olunca motosikletin yandığını fark ettik. Şok olduk. Söndürdük. Mehmet Ali abi kalp ameliyatı geçirmişti. Sadece motosikleti vardı. O da yandı" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
