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Amasya'da Sahte Alkol Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Amasya'da Sahte Alkol Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, sahte alkol üreterek satış yapan iki kişi yakalandı. Evlerinde yapılan aramada 45 litre etil alkol ve 5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte alkol üreterek satış yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı, evlerinde yapılan aramada 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ve anason ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bağlı ekiplerce kaçak alkol satışına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şahsın Merzifon ilçesinde sahte alkol imal ederek satış yaptığı tespit edildi. Şahısların evlerinde yapılan aramada 45 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol, anason, kurusıkı tabanca ve 8 fişek bulunarak el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler O.B. ve Ü.K, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Amasya Valiliği, ele geçirilen sahte alkollerin görüntülerini basınla paylaştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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