Haberler

Amasya'da otobüs terminalinde park halindeki yolcu otobüsü yandı

Amasya'da otobüs terminalinde park halindeki yolcu otobüsü yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya şehirler arası otobüs terminalinde park halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Amasya'da şehirler arası otobüs terminalinde park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'den yola çıkıp ulaştığı Amasya'da yolcuları indikten sonra park edilen Topçam firmasına ait 60 SE 567 plakalı otobüsten alevler yükseldi.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangında otobüs demir yığınına döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüsün alev alev yandığı anları anlatan Bekir Vermişli, "Otobüs cayır cayır yandı. Yaralanan yok. Bayram yoğunluğu da var. Allah'tan otobüs boştu. Tenha bir yerde içinde yolcuları varken yaşansaydı can kaybı da olabilirdi" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış

Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı

TikTok'ta el kadar kızını paylaşan anne için hesap zamanı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak

Meteoroloji duyurdu! Birkaç gün içinde hava tamamen değişecek
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var

Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş

Bu nasıl bir egodur? Kendisini bekleyenlerin yüzüne bile bakmadı