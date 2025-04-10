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Amasya'da Otomobilde 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Amasya'da polis, bir otomobilde Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, Avrupa'ya gitme hayalinin Amasya'da son bulmasının ardından ülkelerine geri gönderilecek.

Avrupa'ya gitme hayali Amasya'da noktalandı: Otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı

AMASYA - Amasya'da polis ekiplerinin gece yolda durdurduğu bir otomobilde 1'i bagajda olmak üzere Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Avrupa'ya gitme hayali Amasya'da noktalanan kaçaklar ülkelerine geri gönderilecek.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri ile İstihbarat Şube ekipleri Amasya girişinde doğu illerinden batı illerine artçı öncülü düzensiz göçmen taşındığı bilgisi aldı. Lada Samara marka otomobilde kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Elleri kelepçelenen düzensiz göçmenler idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilecek. Otomobil ve peşindeki artçı otomobilin sürücüleri S.B ile F.T gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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