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Amasya'da Otomobil Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi ve Bebeği Yaralandı

Amasya'da Otomobil Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi ve Bebeği Yaralandı
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Amasya'da kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole uçarak kaza yapması sonucu 27 yaşındaki Ebrar Melike B. hayatını kaybetti, eşi ve 7 aylık bebeği yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Amasya'da otomobilin şarampole uçtuğu kazada 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 7 aylık bebeği ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yakınlarının düğünü için 3 günlüğüne gittikleri memleketleri Kahramanmaraş'tan yola çıkan uzman çavuş İsmail B. (30) yönetimindeki 16 AKM 670 plakalı otomobil, Amasya merkez Mahmatlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin içindeki Ebrar Melike B. (27), sürücü İsmail B. ile 7 aylık olan oğulları Mirza B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ebrar Melike B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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