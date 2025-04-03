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Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yol kenarindeki tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Amasya-Taşova karayolu Karabük köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine gitmekte olan Zikri Güneş'in kullandığı 34 TN 8946 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yoldan çıktıktan sonra yaklaşık 56 metre boyunca takla atarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçtaki Fikri Güneş (79) hayatını kaybederken, eşi Döndü Güneş ile sürücü Zikri Güneş ağır yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan yaralılar, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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