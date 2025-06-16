Amasya'da Otomobil İneğe Çarptı, İnek Telef Oldu
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin çarptığı inek olay yerinde telef oldu. Kazada otomobilde bulunanlar şans eseri kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin çarptığı inek olay yerinde telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ceviz yönetimindeki 38 HG 507 plakalı otomobil havalimanı kavşağı civarında önüne çıkan ineğe çarptı. İnek olay yerinde telef olurken hasar gören otomobildeki kazadan şans eseri kurtuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa