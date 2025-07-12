Amasya'da Orman Yangını: 10 Dekar Alan Zarar Gördü

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık alan ve 15 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Yenidere köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 dekar ormanlık alan ve 15 dekar ekili arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, alevlerin söndürülmesine destek olan köy halkına teşekkür etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA