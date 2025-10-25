Haberler

Amasya'da 'Ölüm Kavşağı'na Trafik Sinyalizasyonu Takıldı

Amasya'da 'Ölüm Kavşağı'na Trafik Sinyalizasyonu Takıldı
Güncelleme:
Amasya'da sık sık kazaların meydana geldiği Tugay kavşağına trafik sinyalizasyon sistemi yerleştirildi. Geçtiğimiz hafta bir yaya, üstgeçite rağmen kaza geçirip hayatını kaybetmişti. Mahalle sakinleri, uygulanan önlemlerden memnun.

Amasya'da Helvacı Mahallesi'nde yaşanan kazalardan dolayı vatandaşlar tarafından 'Ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Tugay kavşağına trafik sinyalizasyon sistemi takıldı. Üstgeçidin de bulunduğu kavşakta bir hafta önce yoldan karşıya yürüyerek geçerken hızla gelen otomobilin çarptığı yaya feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Amasya - Tokat karayolu üzerinde bulunan ve sık sık ölümlü ile maddi hasarlı kazaların meydana geldiği kavşakta bir hafta önce akşam saatlerinde yaşanan kazada üstgeçit bulunmasına rağmen karşıya yoldan geçmeye çalışan Hüseyin Koçarslan (62), hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağı yaralı halde kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. O kazadan bir gün önce de Amasya Valiliği'nde yöneticilerin katılımıyla kavşakta uygulanması planlanan önlemler masaya yatırılmıştı.

İpekköy mevkiindeki hız koridoru uygulamasının Tugay kavşağına kadar uzatılmasını isteyip araçların bu kavşağa gelirken hızlanmaları sonucu çok sayıda kaza yaşandığını hatırlatan Helvacı Mahallesi Muhtarı Ahmet Köseoğlu, "Kazadan sonra bir hafta içinde trafik sinyalizasyon ışıkları faaliyete girdi" dedi.

"Daha bir hafta önce komşumuz öldü"

Üstgeçidinde bulunduğu kavşakta kaza riskini en aza indirmek için Karayolları ekipleri tarafından takılan trafik sinyalizasyon sistemi devreye girmesine buruk bir şekilde sevindiklerini belirten mahalle sakinlerinden Hüseyin Tecir de, "Daha bir hafta önce komşumuz öldü. Araçlar buradan hızlı geçiyordu. Şimdi ise sinyalizasyon takıldı. Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu.

Motosiklet sürücüsü otomobile çarpmamak için yola fırladı

Sinyalizasyon sisteminin takılmasının ardından kavşakta ilk kaza kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan motosikletin çarpmasıyla oldu. Motosiklet sürücüsünün otomobile çarpmamak için yola fırladığı anlar kameraya yansıdı. - AMASYA

