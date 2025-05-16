Amasya'da Motosiklet Kazası Sonucu Öğretmen Hayatını Kaybetti

Amasya'da Motosiklet Kazası Sonucu Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Amasya'da motosiklet kazası geçiren öğretmen Emre Geçin, 35 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Geçin'in cenazesi 17 Mayıs'ta Suluova'da defnedilecek.

Amasya'da motosiklet kazası geçirdikten sonra tedavi altına alındığı hastanede 35 gündür yaşam mücadelesi veren öğretmen hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz 11 Nisan'da Sarılar köyü kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle ıslanan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Müftü Mehmet Tevfik İlkokulu öğretmeni Emre Geçin (42), 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası öğretmenin cenazesi, 17 Mayıs Cumartesi günü Suluova Hacı Mustafa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Suluova'da toprağa verilecek. Amasya Valisi Önder Bakan da, Geçin için başsağlığı mesajı yayınladı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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