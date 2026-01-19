Haberler

Motosikletli kaputa yapıştı, otomobil motosikletlinin üstünden geçti

Güncelleme:
Amasya'da bir motosikletlinin kavşakta otomobile çarpması ve başka bir kazada motosikletlinin altında kaldığı anlar kameralara yansıdı. Emniyet, kazalara dikkat çekmek amacıyla görüntüleri paylaşarak sürücüleri uyardı.

Amasya'da bir motosikletli kavşakta önüne çıkan otomobile hızla çarparak kaputa yapıştı. Başka bir kazada ise otomobil motosikletlinin üstünden geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü o kazaların görüntülerini, 'Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı.

Kaputa yapışan motosikletlinin kaskı başından fırladı

Amasya merkez Mustafa Kemal Paşa Caddesi eski lise kavşağında bir motosikletli kaygan yolda önüne çıkan otomobile hızla çarptı. Adeta kaputa yapışan motosikletlinin kaskı başından fırladı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Hız ve dikkatsizlik

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedilen kazalara ait görüntüleri paylaştı. Motosikletlerin hız ve dikkatsizlik nedeniyle karıştığı kazalar dikkat çekti. 163 binden fazla motorlu kara taşıtının bulunduğu şehirde bu oranın yüzde 20'sini motosikletler oluşturuyor.

Yaya ve sürücü sürüklendi

Eski otogar mevkiinde yaya geçidinden geçen iki yayadan birine hızla gelen motosiklet çaptı. Yaya ve sürücünün metrelerce sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Araç kuryenin üstünden geçti

Bahçeleriçi Mahallesi'nde de motosikletli kurye hızla girdiği kavşakta kayarak aracın altında kaldı. Kazada duramayan araç kuryenin üstünden geçti. Korku dolu anlarda motosikletlinin imdadına çevredekilerin yetiştiği görüldü.

"Hayatımdan motosikleti çıkardım"

6 ay önce Kirazlıdere Mahallesi'nde motosikletinin bir otomobille çarpışması sonucu yaşadığı kazada sol ayağı 20 yerden kırılan Murat Güneş, "Motosiklette kaporta yok. Kaporta sizsiniz. Allah'tan başımda kaskım olduğu için beynim hasar almadı. Motosikletim pert oldu. Yenisini de almayacağım. Hayatımdan motosikleti çıkardım" dedi.

6 ayda 4 ameliyat oldu

Zorlu tedavi sürecinde 4 kez ameliyat geçirdiğini anlatan Güneş, "Sürücüler motosiklete dikkatli binsinler. Hatta kış aylarında hiç dışarı çıkarmasınlar. Çünkü motosiklet kazası geçirip daha hala ayağa kalkamamış insanlar gördüm. Düzgün kask ve koruyucu malzemeler çok önemli" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

