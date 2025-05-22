Amasya'da Motosiklet Çarpması: Yaşlı Adam Yaralandı

Amasya'da Motosiklet Çarpması: Yaşlı Adam Yaralandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki bir adam, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çaptığı yaşlı adam yaralandı. Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'da Atatürk Bulvarı üzerinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki M.E.'ye motosiklet çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Recep Binici isimli vatandaş, "Bu motosiklet kazasında bir vatandaşımıza genç bir kardeşimiz motosikletle çarpıp kaçtı. Bizde vatandaşlar olarak olaya müdahale ettik. Fakat kimin çarptığına yetişemedik" diyerek Taşova'da motosiklet sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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