Amasya'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Amasya'da midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut U.'nun kullandığı 05 AAE 368 midibüs ile Satılmış Y.'nin sürdüğü 05 AG 617 plakalı kamyonet, Amasya Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı. Kazada midibüs sürücüsü ve yolcular N.K., Ö.Y., F.K., C.Ç. ile kamyonetteki F. Y. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA