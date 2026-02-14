Haberler

Amasya'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Güncelleme:
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında midibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut U.'nun kullandığı 05 AAE 368 midibüs ile Satılmış Y.'nin sürdüğü 05 AG 617 plakalı kamyonet, Amasya Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı. Kazada midibüs sürücüsü ve yolcular N.K., Ö.Y., F.K., C.Ç. ile kamyonetteki F. Y. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
