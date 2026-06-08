Haberler

Amasya'da lunaparkta ölümle sonuçlanan kazada 2 tutuklama

Amasya'da lunaparkta ölümle sonuçlanan kazada 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da lunaparkta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, ranger aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, lunapark mühürlendi.

Amasya'da lunaparkta çalışan 20 yaşındaki gencin ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Lunapark alanının ise mühürlendiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşamı Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı'ya (20) hareket halindeki ranger isimli eğlence aracının kabini çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kırıkçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. gencin cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında lunaparkı işleten şirketin sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü

Yıllardır bu anı bekleyip dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktü
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi

Giderayak son kıyağını yapmış!

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!