Amasya'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Amasya'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Hsat gören otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niyazi Ö, yönetimindeki 06 CPK 725 plakalı otomobil, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Bağdemli köyü civarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolde çıktı. Savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücünün yanı sıra Hamidiye Ö. ve Habib B. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

