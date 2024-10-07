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Amasya'da Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı: 44 Koyun Telef Oldu

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Amasya'nın Suluova ilçesinde ağıla giren kurtlar, 44 koyunu telef etti ve 15 koyunu ağır yaraladı. Sürü sahibi Hüseyin Akbulut, zararının büyük olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Amasya'da ağıla giren kurtlar koyun sürüsünün yarısını telef etti

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde ağıla giren kurtlar 44 koyunu telef etti, 15 koyunu da ağır yaraladı. Sürüsünün yarısı telef olan Hüseyin Akbulut zararının büyük olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Olay, ilçeye bağlı Ortayazı köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan besiciliği yapılan giren kurtlar içeride bulunan 92 koyundan 44'ünü boğarak telef etti, 15'ini de çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

"Zararım çok büyük"

Sabah ağıla doğru geldiğinde çevrede yerde yatan hayvanlarıyla karşılaşan sürü sahibi Akbulut, "Sürümün yarısı telef oldu. Besleyip büyüttüğüm hayvanlarımın saldırı sonucu telef olmasından dolayı çok üzgünüm. Zararım da çok büyük. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Köpekleri şikayet edilmişti

Daha önce de ağılına gelen kurtların köpekleri tarafından kovalandığını ancak çevredekilerin şikayeti sonucu sürüsünün korunmasına destek olan köpek sayısını azaltmak zorunda kaldığını anlatan evli ve 2 çocuk babası Akbulut, "Köpeklerimin ikisini başka arkadaşlara vermek zorunda kalmıştım. Bu saldırıda 10'dan fazla kurdun geldiğini düşünüyoruz. Bağlı olan köpeğim ise bir şey yapamamış" diye konuştu.

Amasya'da Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı: 44 Koyun Telef Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - 3.Sayfa

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