Haberler

Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada

Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da, ters yönde ilerleyen otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düşmesi sonucu 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Amasya'da otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Emre Gürsoy'un (29) kullandığı 26 ER 251 plakalı otomobil, geç saatlerde girdiği ters yönde hızla ilerleyip İstasyon Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Suya giren dalgıçlar otomobilin yerini belirledi. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilin içindeki Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Batuhan K. ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre Gürsoy'un cenazesi ise yapılan işlemin ardından morga kaldırıldı. Bekar olup İstanbul'da klima işi yaptığı öğrenilen Gürsoy'un cenazesi memleketi Sivas'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ters yöne giren otomobilin hızla köprü korkuluklarına çarptığı ve ardından nehre uçtuğu anlar yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi