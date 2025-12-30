Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada

Amasya'da otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Emre Gürsoy'un (29) kullandığı 26 ER 251 plakalı otomobil, geç saatlerde girdiği ters yönde hızla ilerleyip İstasyon Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Suya giren dalgıçlar otomobilin yerini belirledi. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilin içindeki Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Batuhan K. ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre Gürsoy'un cenazesi ise yapılan işlemin ardından morga kaldırıldı. Bekar olup İstanbul'da klima işi yaptığı öğrenilen Gürsoy'un cenazesi memleketi Sivas'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ters yöne giren otomobilin hızla köprü korkuluklarına çarptığı ve ardından nehre uçtuğu anlar yer aldı. - AMASYA