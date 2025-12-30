Haberler

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Amasya'da kontrolden çıkan otomobil, İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Kazada 29 yaşındaki Emre Gülsoy hayatını kaybederken, 34 yaşındaki Batuhan K. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, geç saatlerde İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Suya giren dalgıçlar otomobilin yerini belirledi. Halat bağlanan otomobil vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı. Otomobilin içindeki Emre Gülsoy'un (29) hayatını kaybettiği belirlendi. Batuhan K. ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre Gülsoy'un cenazesi ise yapılan işlemin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
