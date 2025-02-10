Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Durucasu köyünde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'tan İstanbul yönüne gitmekte olan Şükrü Solmaz (64) yönetimindeki 34 DG 6683 plakalı otomobil Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Durucasu köyü kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak kurtarılan sürücü ve Azimet Solmaz (87) ile Sariye Şahin (68) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Azimet Solmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Daha önce de benzer kazaların yaşandığı bölgedeki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
img

Az parası olan daha çok kazanacak
img

CHP'de ön seçim için kritik aşama!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom yeni transferini duyurdu
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.