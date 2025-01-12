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Amasya'da Kaza: 1'i Ağır 7 Yaralı

Amasya'da Kaza: 1'i Ağır 7 Yaralı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazanın anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Araçlardan birinin savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Eski Çeltek Mahallesi'nde Deniz Koç'un (28) kullandığı 34 KVN 193 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil ile karşı yönden gelen Niyazi Gobel'in (35) idaresindeki 05 RE 112 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Meltem Merve Urfalı ile diğer otomobildeki aynı aileden Fadime (63), Cahit (35), Bilge (35) ve Ayaz Bulut Göbel (4) yaralandı. İtfaiyeciler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fadime Gobel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çarpışma sonrası otomobillerden birinin savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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