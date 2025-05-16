Amasya'da Kavşakta İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Amasya'da Kavşakta İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Amasya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı... Kaza anı kamerada

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada Erbaa istikametinden Amasya yönüne seyir halinde olan M.D.idaresindeki 06 COE 504 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçen K.Ş.'nin kullandığı 05 HC 080 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak durdu. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - 3.Sayfa
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