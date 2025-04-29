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Amasya'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Amasya'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 73 yaşındaki A.B., jandarma tarafından evinde saklandığı sırada yakalanarak tutuklandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (73) evinde bulunan odunlukta saklandığı sırada yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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