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Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli yakalandı, 107 hap bulundu

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Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli yakalandı, 107 hap bulundu Haber Videosunu İzle
Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli yakalandı, 107 hap bulundu
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İskilip Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli, Amasya'da saklandıkları ikamette yakalandı. İkamette yapılan aramada 107 adet uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu; şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan iki şahıs, polis tarafından saklandıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramada 107 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan B.A. ve E.G. isimli iki şüpheli saklandıkları ikamette yakalandı. İkamette yapılan aramada uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen 107 adet maddeye de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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