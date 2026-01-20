Haberler

Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Güncelleme:
Amasya Valisi Önder Bakan, son iki yılda kapkaç ve yankesicilik olaylarının yaşanmadığını açıklayarak, şehirde asayişin düştüğünü ve huzurun hakim olduğunu belirtti.

Amasya'da asayiş verilerinde son 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayının gerçekleşmediği ortaya çıktı. 2024 ve 2025 yıllarında kapkaç ile yankesicilik olaylarının işlenmediğini açıklayan Vali Önder Bakan, huzurun hakim olduğu şehirde son bir yıldır asayiş olaylarında düşüş kaydedildiğini belirtti.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde 69 personele başarı belgesi verilen programa katılan Amasya Valisi Önder Bakan, kapkaç ve yankesicilik suçlarına ilişkin son iki yıldır emniyet birimlerine yansıyan olay bulunmadığına dikkat çekti. Bunda uygulanan tedbirlerinde etkisinin olduğunu vurgulayan Vali Bakan, "Hiç olmayan bir şey hoşumuza gitti ve dikkatimizi çekti. Bu şehirde 2024 ve 2025 yıllarında hiçbir şekilde kapkaç ve yankesicilik yapılmamış. Bu sizin görev yaptığınız ve sahada olduğunuzu teyit eden bir durumdur" dedi.

"Siz sahada olursanız kötülükler sahadan kaçmak zorunda kalacaktır"

Asayiş verilerinin bir önceki yıla göre düşüşte olduğu şehirde huzurun sağlanmasında görev alan personele teşekkür eden Vali Bakan, "Siz sahada olursanız kötülükler sahadan kaçmak zorunda kalacaktır. Bize verilen emanetten sorumluyuz" diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Yüksel İnal ve Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
