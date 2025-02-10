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Amasya'da Kaçak Göçmen Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Amasya'da Kaçak Göçmen Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
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Amasya'da içinden 24 kaçak göçmen çıkan ham kauçuk yüklü tırın sürücüsü tutuklandı. Tırın Afganistan uyruklu göçmenleri taşıdığı belirlendi.

Amasya'da içinden 24 kaçak göçmen çıkan ham kauçuk yüklü tırın sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan gelerek Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 800 kilometre ilerleyen tıra önceki gün Amasya'da polis baskın yaptı. Ham kauçuk yüklü tırdan Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Rusya'dan Türkiye'ye gümrük kapısından giriş yapıp giriş yapıp Kocaeli'ye doğru gitmekte olan 22 ton ham kauçuk yüklü 06 JVE 01 plakalı tır, Amasya merkez Taşova Kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinden 24 Afganistan uyruklu göçmen çıktı. Göçmenlerin tıra nerede alındığına ilişkin kapsamlı inceleme başlatan polis ekipleri, tır sürücüsü Eyüp Toy'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 55 yaşındaki Toy, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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