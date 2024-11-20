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Amasya'da Hurda Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

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Amasya'da preslenmiş hurda malzemesi yüklü bir tır, kontrolünü kaybederek devrildi. Sürücü, kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'da hurda yüklü tır devrildi, araçta sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

AMASYA - Amasya'da preslenmiş hurda malzemesi yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih V. yönetimindeki 46 AAV 373 plakalı tır, geç saatlerde Amasya merkez otobüs terminali yakınlarında kavşaktan yola girdikten sonra kontrolden çıkarak devrildi. Aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak yan devrilen tırın taşıdığı preslenmiş hurda malzemeleri yola dağıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tırın altında sıkışan sürücü için kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Yoğun çabalar sonucu kurtarılan sürücünün şok geçirdiği görüldü. Yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola dağılan ağır hurda malzemeleri iş makinesi yardımıyla temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da Hurda Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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