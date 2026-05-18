Haberler

Amasya'da kaya parçaları ev ve traktörün üstüne düştü

Amasya'da kaya parçaları ev ve traktörün üstüne düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen heyelanda kopan kaya parçaları bir ev ve traktörün üzerine düştü. Evin duvarı yıkılırken traktör hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev sakinleri panikle pencereden kaçtı.

Amasya'da heyelanda kopan kaya parçaları, ev ve traktörün üstüne düştü. Evin duvarında, içinde ve traktörde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde meydana gelen heyelan sonucu iki katlı ev ev ve traktörün üstüne kaya parçaları düştü. Evin duvarı yıkıldı, traktör ise hasar gördü. Evde yaşayanlar şans eseri olayı yaralanmadan atlattı.

Gürültüyle uyandıklarında karşılarında devasa kaya parçalarıyla karşılaştığını anlatan Kübra Kavak, kapı sıkıştığı için pencereden dışarı çıktıklarını belirtti. O anlarda şoka uğradıklarına değinen Kavak, "Kardeşim ve yeğenimle birlikte neye uğradığımızı şaşırdık. Büyük bir panik içinde sağa, sola koşuştuk. Dışarı çıkmak istedik. Ancak sarsıntıdan dolayı kapı sıkışmıştı. Kapıyı açabilmek için tekmeledik. Açılmayınca çareyi pencereden dışarı kaçmakta bulduk. Özellikle benim kaldığım oda yıkıldı. Olaya birebir şahit olduğum için hala şoktayım" diye konuştu.

Köy muhtarı Asalet Er ise, durumu AFAD ve ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

ABD ordusuna büyük şok! Savaş uçakları havada çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

2 polisimizin şehit edildiği gün Bolu’da dehşet: Yine hedef oldular
Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

Okan Buruk müjdeyi verdi: Yıldız isimle imzalar atılıyor!
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü

Karakol komutanıydı! Genç üsteğmenden acı haber
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

Epstein soruşturmasında yeni perde: 10 yeni mağdur ortaya çıktı
Kabine üyelerinden 'İyi ki Erdoğan' paylaşımı

Kabine üyeleri ardı ardına paylaştı: İyi ki Erdoğan...
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı