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Amasya'da gübre yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi, sürücü kurtuldu

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Amasya'da gübre yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi, sürücü kurtuldu
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Amasya'da Samsun'dan Şanlıurfa'ya giden gübre yüklü tırın kupa kısmından başlayan yangın, aracı kısa sürede sararak dorse kısmına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Amasya'da seyir halindeyken kupa kısmından yanmaya başlayan tır, alev topuna döndü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan yolu çıkıp Şanlıurfa'ya doğru gitmekte olan İbrahim Halil Akçal yönetimindeki gübre yüklü 63 K 6671 plakalı tırdan Amasya Ferhatarası mevkii çevre yolu bağlantısında bir anda alevler yükseldi. Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini dışarı atıp yardım istedi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Etrafı aydınlatan alevler kısa sürede kamyonun kupa kısmını kaplayarak dorse kısmına da sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, tır ve dorsesinde soğutma çalışması yaptı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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