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Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Yakalandı, 2 Organizatöre İşlem Başlatıldı

Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Yakalandı, 2 Organizatöre İşlem Başlatıldı
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Amasya'da düzenlenen operasyonda 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığı nedeniyle adliyeye sevk edildi.

Amasya'da düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 2 aracı takibe aldı. Kent merkezinde durdurulan aracı A.P. isimli şahsın kullandığı ve araçta yalnız olduğu belirlendi. Artçı araçta ise sürücü E.G. ile birlikte Afganistan uyruklu 6 erkek düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Amasya Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri değerlendirilen A.P. ve E.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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