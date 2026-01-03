Karda 27 saniye drift yapan kamyonet sürücüsüne ceza yağdı: 58 bin 217 TL ceza, 60 gün trafikten men

Amasya'da karlı yolda kamyonetiyle drift attığı belirlenen sürücü polis kameralarına yakalandı. Amasya Valiliği o tehlikeli görüntüleri, "Gereği yapıldı. 27 saniyelik bilinçsiz bir heyecanın maliyeti 58 bin 217 TL idari para cezası, 60 gün trafikten men" notuyla paylaştı.

1 Ocak 2026 günü Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) yapılan denetimlerde Akbilek Mahallesi Elvan Çelebi Caddesi üzerinde drift yaptığı tespit edilen bir kamyonete karayolları trafik kanununun ilgili maddesi uyarınca gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.

Amasya Valiliği açıkladı

27 saniyelik bilinçsiz bir heyecanın maliyetinin 58 bin 217 TL idari para cezası ve 60 gün trafikten men olduğunu açıklayan Amasya Valiliği sürücülere, "Lütfen kendinizin ve toplumumuzun can güvenliği için trafik kurallarına uyalım" tavsiyesinde bulundu. - AMASYA