Amasya'da Çocuk Parkında yangına karışan 4 şüpheli gözaltına alındı
Amasya'da bir çocuk parkında meydana gelen yangının ardından, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Amasya Valiliği, halkın huzurunu bozanlara karşı mücadele edeceklerini açıkladı.
Amasya'da bir çocuk parkının alev alev yanmasının ardından polisin yaptığı incelemede olaya karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Koza Mahallesi'nde çocuk parkı içerisinde geç saatlerde ateş yakılarak çevreye ve oyun alanlarına zarar verme olayıyla ilgili Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Yapılan araştırma neticesinde çeşitli suç kayıtları olan şüpheliler E.K., E.B.G, F.P ve E.H.K'nın tespit edilerek yakalandığı belirtildi.
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın ve sokaklarımızın huzurunu bozmaya çalışan kişilerle mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AMASYA