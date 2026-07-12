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61 yaşındaki bisikletli kazada hayatını kaybetti

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bisiklet turu sırasında aracın çarptığı Semih Özer hayatını kaybetti. EKOBİD yönetimi, olayın kaza değil önlenebilir can kaybı olduğunu belirtti.

Amasya'da aracın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Üyeleri Semih Özer'i bisiklet turu esnasında araç çarpması sonucu kaybeden Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) yönetimi, "Bu bir kaza değil önlenebilir can kaybıdır" açıklaması yaptı.

Semih Özer (61), Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bisiklet turu esnasında meydana gelen feci kazada hayatını kaybetti. Özer, Merzifon Kara Mustafa Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Merkezi Samsun'da bulunan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derin bir üzüntü içindeyiz. Ne yazık ki ülkemizde bisikletliler her geçen gün trafikte daha büyük bir risk altında yaşam mücadelesi veriyor. Yollarda sadece pedal çevirmek isteyen insanlar dikkatsizlik, aşırı hız ve kurallara uymamanın bedelini canlarıyla ödüyor. Her bisikletli ölümü sadece bir istatistik değildir. Arkasında dağılan aileler, yarım kalan hayaller ve derin acılar vardır. Bu bir kaza değil önlenebilir can kaybıdır" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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