Amasya'da deprem! Amasya'da deprem mi oldu? Amasya'da saat kaçta, nerede deprem oldu?

Amasya'da arka arkaya meydana gelen iki deprem, kısa süreli panik yarattı. AFAD verilerine göre, ilk deprem saat 14.23'te yerin 7.05 kilometre derinliğinde ve 2.6 büyüklüğünde kaydedildi. Amasya'da deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Depremlerin büyüklüğü ve detayları merak ediliyor. Peki, Amasya'da deprem mi oldu? Amasya'da saat kaçta, nerede deprem oldu? İşte detaylar...

AMASYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre, ilk deprem saat 14.23'te yerin 7.05 kilometre derinliğinde ve 2.6 büyüklüğünde kaydedildi. Beş dakika sonra, 7.03 kilometre derinlikte 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmadığı bildirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne herhangi bir hasar ihbarının bildirilmediği öğrenildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.