Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisi inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisi inşaatı zemin kazısında yaşanan toprak kaymasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Eymir Mahallesi'nde yapımına başlanan atık su arıtma tesisi inşaatı kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Alanda çalışma yapan Mustafa Yanar (53) toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Yanar, önce Suluova Devlet Hastanesine ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Suluova amasya İş Kazası Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? St.Gallen Trabzonspor maçı ilk 11'i! UEFA PLAY OFF St.Gallen Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir? St.Gallen Trabzonspor maçı hangi kanalda? PLAY OFF TS St.Gallen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir ATV? Lugano Beşiktaş maçı ilk 11'i! Lugano'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? S Sports CANLI izle! (LUGANO BEŞİKTAŞ) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Lugano Beşiktaş) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos Lugano Beşiktaş maçı nereden izlenir?
title