Amasya'da Aranan 473 Kişi Yakalandı

Amasya'da emniyet ve jandarma ekipleri bir ay içinde aranan 473 kişi yakaladı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzurumuza kast edenlerin rahatça sokaklarımızda dolaşmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlar yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü ile Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini kutlayan Yılmaz Doruk, "Aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl genelinde Ocak ayı içerisinde 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan bir, 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan beş, 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası olan bir, 5 yıla kadar hapis cezası olan 124 kişinin yanı sıra ifadeye yönelik aranan 342 kişi olmak üzere 473 kişinin yakalandığına değinen Doruk, suçlularla mücadelenin süreceğini vurguladı.

Vali Doruk, makamında ziyarette bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz ile Amasya İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Arı'ya teşekkür etti. - AMASYA