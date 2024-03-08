Üye Girişi
Haberler

Amasya'da akaryakıt yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı

Güncelleme:

Amasya'nın Taşova ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Yürekleri ağızlara getiren kazada sürücü yaralandı. İçinde 3bin400 litre akaryakıt bulunan yakıt yüklü tankerin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Yürekleri ağızlara getiren kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Tokat'ın Erbaa ilçesinde akaryakıt taşıyan Hasan Başara'nın kullandığı 60 KD 067 plakalı tanker, Amasya'nın Taşova ilçesinde Boraboy kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alana devrildi. İçinde 3bin400 litre akaryakıt bulunan yakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanmasından endişelenen tankerdeki yakıt toprak zemine döküldü. İtfaiye ekipleri yanmaya karşı soğutma çalışması da yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! LA Lakers Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! OKC Thunder Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title