Amasya'da 6 kaçak göçmen yakalandı

AMASYA - Amasya'da polisin arama yaptığı otomobilde Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya kaçak göçmen taşındığı bilgisi sonrası harekete geçti. Takip sonucu bir otomobil şehir girişinde durduruldu. Yapılan aramada yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler işlem yapılmak üzere Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücü A.B.gözaltına alındı.