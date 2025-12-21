Amasya'da çinko yüklü tırdan 37 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da polis tarafından durdurulan çinko yüklü tırdan Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen çıktı, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polisin şüphelendiği bir tır Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Çinko levhalarının yüklü olduğu tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü M.K. gözaltına alınarak göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında işlem başlatıldı. Yurda kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine (GÖKSEM) teslim edildiği öğrenildi. Şehirde geçtiğimiz salı günü de aynı noktada 42 kaçak göçmen yakalanmıştı. - AMASYA