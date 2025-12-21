Haberler

Amasya'da çinko yüklü tırdan 37 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da çinko yüklü tırdan 37 kaçak göçmen çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da polis, durdurdukları çinko yüklü tırda 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen buldu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Amasya'da polis tarafından durdurulan çinko yüklü tırdan Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen çıktı, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polisin şüphelendiği bir tır Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Çinko levhalarının yüklü olduğu tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü M.K. gözaltına alınarak göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında işlem başlatıldı. Yurda kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine (GÖKSEM) teslim edildiği öğrenildi. Şehirde geçtiğimiz salı günü de aynı noktada 42 kaçak göçmen yakalanmıştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title