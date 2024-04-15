Amasya'da 25 kaçak göçmenden 24'ü yakalandı

Amasya'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü binasından kaçan 25 kaçak göçmenden 24'ü yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın olaya ilişkin soruşturma başlatarak mülkiye müfettişi görevlendirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul'a doğru gitmekte olan 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü tır, geçen Cuma günü Amasya merkez Taşova Kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Bakır yüklü tırın dorsesinden 64 Afganistan uyruklu göçmen çıktı.

Tır sürücüsü adli kontrolle serbest

Polis ekipleri göçmenler hakkında işlem başlatırken tır sürücüsü K.Y. (58) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçan 25 göçmenden 24'ü yakalandı

Ertesi gün sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirilen 64 kaçak göçmenden 25'i, bekletildikleri binanın camının demir korkuluğunu sökerek kaçtı. Şehre dağılan polis ekipleri park, sokak ve cami bahçelerinde arama yaparak kaçak göçmenlerin 21'ini 6 saat içinde, 3'ünü de ertesi gün yakaladı. 1'inin arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı, mülkiye müfettişi görevlendirdi

63 kaçak göçmen, tamamlanan işlemlerin peşinden sınır dışı edilmek üzere bindirildikleri iki otobüsle Van'a doğru hareket etti. Kaçak göçmenlerin binadan kaçması olayına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlatarak mülkiye müfettişi görevlendirdiği öğrenildi. - AMASYA