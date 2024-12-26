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Amasra'da Tarihi Koruma Uyarısı: Tabeladan Ziyaretçilere Çağrı

Amasra'da Tarihi Koruma Uyarısı: Tabeladan Ziyaretçilere Çağrı
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Bartın'ın Amasra ilçesi, artan ziyaretçi sayısıyla önemli bir turizm merkezi haline geldi. Tarihi kalenin korunması için ziyaretçilere uyarılar içeren banka monte edilen tabela dikkat çekiyor.

Muteşem doğası, tarihi ve denizi ile turizmde son dönemlerin yükselen yıldızı Bartın'ın Amasra ilçesinde, ziyaretçiler banka monte edilen ilginç tabela ile uyarıldı.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın Çeşm-i Cihan (dünyanın göz bebeği) olarak nitelendirdiği Amasra ilçesi son yıllarda artan ziyaretçi sayısı ile Karadeniz'in ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasına girdi. Yılda milyonlarca turisti ağırlayan Amasra'da tarihi kale ve duvarların korunması için tabela ile ziyaretçiler uyarılıyor. En güzel manzaranın bulunduğu Ağlayan Ağaç mevkisinde bir bankın arkasına monte edilen tabelada ise "Lütfen, kale surlarından taş söküp denize atmayalım. Tarihimize sahip çıkalım" ifadeleri yer aldı.

Bazı ziyaretçiler ise tarihin korunması gerektiğini belirterek, tabela uyarısının yeterli olmadığını savundu. Turistler, tarihin korunması için vatandaşların daha bilinçli hareket edilmesini istedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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