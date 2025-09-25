Haberler

Amasra'da İki Grup Arasında Sopalı Kavga Önlenildi

Amasra'da İki Grup Arasında Sopalı Kavga Önlenildi
Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde, husumetli iki grup arasında çivili sopalarla saldırı hazırlığı sırasında polis hızlı müdahale ile duruma el koydu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde birbirlerine çivili sopalarla saldırı hazırlığında olan 2 grup, polisin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, Amasra ilçesi Büyük Liman mendirek mevkisinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile devriye gezen polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ellerine geçirdikleri çivili sopalarla birbirlerine saldırmaya hazırlanan iki grubun arasına polis ekipleri girdi. Müdahalede zorlanan ekipler, havaya ateş ederek, tarafları olay yerinden uzaklaştırdı. Gelen takviye ekiplerinin desteği ile 2 grup da etkisiz hale getirilerek, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
