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Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Menderes Nehri'nde Ölü Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Menderes Nehri'nde Ölü Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Meryem Başaran'ın cansız bedeni Menderes Nehri kıyısında bulundu. Aile, kaybolduğunu fark edince jandarmaya başvurdu. Yapılan arama çalışmalarında yaşlı kadından uzun süre haber alınamadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan ve geri dönmeyen 77 yaşındaki Alzheimer hastası Meryem Başaran'ın cansız bedeni Jandarma Arama Kurtarma timleri tarafından Menderes Nehri kıyısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yaşayan Meryem Başaran (77), geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında evinden çıktı. Akşam saatlerinde evine geri dönmeyen 77 yaşındaki Başaran için ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Cep telefonu ile ulaşılan Başaran'ın yakınlarına telefonda "Tarladayım, burası çok karanlık" dediği öğrenilirken, yaşlı kadından bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olan Başaran'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, yapılan detaylı incelemeler sonunda Başaran'ın Gölhisar Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Kamera kayıtlarında Gölhisar Mahallesi'nde olduğu tespit edilen yaşlı kadının bulunması için arama kurtarma çalışmalarının son görüldüğü bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma Arama Kurtarma, 1 Jandarma Komando Timi, AFAD ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personelince yapılan arama faaliyeti sonucunda yaşlı kadının cansız bedeni JAK personeli tarafından Baltaköy Mahallesi bölgesinde Menderes Nehri'nde ölü olarak bulundu. Başaran'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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