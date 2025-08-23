Alzheimer Hastası Vedat Ceylan Sağ Olarak Bulundu

Samsun'un Alaçam ilçesinde dün kaybolan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan, yürütülen arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Vedat Ceylan, dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılmasının ardından polis, jandarma, AFAD, zabıta ve sivil toplum kuruluşları seferber olmuştu.

Yürütülen yoğun arama çalışmaları sonucu Ceylan, bugün saat 16.00 sıralarında Acısu mevkisinde sağ olarak bulundu. - SAMSUN