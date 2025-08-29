Alzheimer Hastası Kadın, İki Günlük Aramanın Ardından Bulundu

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, 2 gün süren arama çalışmalarının ardından evine 250-300 metre mesafedeki kendisine ait bahçede bulundu.

Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Naciye Akdağ, salı günü saat 18.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Durumu fark eden oğlu Şahin Akdağ, Muhtar İsa Boz'a haber verdi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği, komando timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akdağ'ın bulunması için geniş çaplı arama başlatılırken, ekipler kokuya hassas iki köpekle dron ile bölgede geniş çapla arama yaptı.

Evine 300 metre mesafede bulundu

Naciye Akdağ'ı 2 gün süren arama çalışmalarından dün akşam sevindiren haber geldi. Ekipler yaşlı kadını evine 300 metre mesafede kendisine ait bahçede otlar arasında bitkin bir halde buldu. Susuz kaldığı gözlenen Akdağ'a ekipler tarafından ilk olarak su verilmesinin ardından, yaşlı kadın sedye ile bölgede hazır bekleyen ambulansa taşındı. Burada 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaşlı kadın ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA