Haberler

Uşak'ta Alzheimer hastası kadın 18 gündür kayıp

Uşak'ta Alzheimer hastası kadın 18 gündür kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta 11 Ocak'ta evden ayrılan Alzheimer hastası 66 yaşındaki Nurten Bilir'in kaybolduğu günden bu yana süren arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor. Kayıp kadının kızının yanına gitmek istediği ancak ona ulaşılamadığı bildirildi.

Uşak'ta 11 Ocak tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 66 yaşındaki Nurten Bilir'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları 18'inci gününde devam ediyor.

Kemalöz Mahallesi Birinci Kasapoğlu Sokak'taki evinde annesiyle birlikte yaşayan Uğur Bilir (36), 11 Ocak sabahı uyandığında annesinin evde olmadığını fark etti. Yapılan değerlendirmelerde Nurten Bilir'in, Eşme ilçesinde yaşayan kızının yanına gitmek istediğini söylediği ancak buraya da ulaşmadığı öğrenildi.

Annesine ulaşamayan Uğur Bilir'in Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine emniyet ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı belirtildi. Kayıp şahsa ait bilgilerin İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ile paylaşıldığı, ekiplerin kendi sorumluluk alanlarında çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

Arama faaliyetleri kapsamında özel eğitimli arama köpeğinin de kullanıldığı, Nurten Bilir'in geçebileceği güzergahlardaki güvenlik kameralarının incelendiği ve ikamet çevresindeki ormanlık alanlarda tarama yapıldığı öğrenildi.

Aradan geçen 18 güne rağmen kendisinden haber alınamayan Nurten Bilir'i bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

Sevenlerini korkutan görüntüye ilişkin sessizliğini bozdu
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

Sevenlerini korkutan görüntüye ilişkin sessizliğini bozdu
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı