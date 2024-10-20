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Alzheimer Hastası İsmail Karaçoban Kayıp

Alzheimer Hastası İsmail Karaçoban Kayıp
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Eskişehir'de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası İsmail Karaçoban'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi kayıp adamı görenlerin polis ile iletişime geçmesini istiyor.

Eskişehir'de 5 gün önce gezmek için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası İsmail Karaçoban'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan İsmail Karaçoban (56), 15 Ekim günü gezmek için evinden dışarıya çıktı. Sonrasında eve geri dönmeyen Karaçoban'dan ailesi bir daha haber alamadı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yaşlı adamın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Halen bulunamayan Karaçoban için her yere ilan yapıştıran endişeli aile, kayıp adamın sağ salim aralarına dönmesini ümit ediyor.

Karaçoban'ın en son çevre yolu üzerinden 51 numaralı otobüse bindiğiyle ilgili bilgi edindiklerini belirten aile, kolunda 20751 numaralı 'sevgi izi' bulunan kayıp adamı gören kişilerin polis ekipleriyle iletişime geçmesini istiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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