Alzheimer Hastası 83 Yaşındaki Adam Ormanlık Alanda Bulundu

Yalova'nın Termal ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası N.S., ormanlık alanda oturur vaziyette bulundu. Eşi M.S., kocasının evden ayrıldığını bildirdikten sonra arama çalışmaları başlatıldı.

Yalova'nın Termal ilçesinde kayıp ihbarı verilen 83 yaşındaki Alzheimer hastası N.S, ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Termal ilçesi Yenimahalle köyünde ikamet eden M.S. Termal İlçe Jandarma Komutanlığına giderek Alzheimer hastası olan kocası N.S.'nin kendisinin haberi olmadan evden ayrıldığını ve çevrede yaptığı aramalarda bulamadığını söyledi.

Olayın öğrenilmesi üzerine bölgede başlatılan aramalar sonucunda, kaybolan N.S. evine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda oturur vaziyette bulundu. Yaşlı adam gerekli kontrolleri yapılmak üzere 112 sağlık ekibine teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
