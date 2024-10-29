Alzheimer Hastası 71 Yaşındaki Adam Ormanda Bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan 71 yaşındaki alzaymır hastası adam, jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık bir kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Alzaymır hastası Ramazan Yıldız'dan (71) haber alamayan yakınları, 112'yi arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yıldız'ın kaybolduğu bilgisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının hemen ardından harekete geçti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma ekiplerinin de katıldığı arama operasyonu, bölgede titizlikle yürütüldü.

Evine bir kilometre mesafede bulundu

Jandarma ekipleri, Yıldız'ı sabah saatlerinde evine yaklaşık bir kilometre mesafedeki ormanlık alanda bitkin halde buldu. Hızla sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Ramazan Yıldız, yapılan ilk müdahalelerin ardından ailesine teslim edildi.

Yakınları, yoğun çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür ederken, jandarma yetkilileri de kayıp kişilerin hızlıca bulunabilmesi adına vatandaşların bu tür durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarının önemine dikkat çekti. - ANTALYA