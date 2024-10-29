Üye Girişi
Haberler

Alzheimer Hastası 71 Yaşındaki Adam Ormanda Bulundu

Alzheimer Hastası 71 Yaşındaki Adam Ormanda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki alzheimer hastası Ramazan Yıldız, jandarma ekipleri tarafından evine bir kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu ve sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan 71 yaşındaki alzaymır hastası adam, jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık bir kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Alzaymır hastası Ramazan Yıldız'dan (71) haber alamayan yakınları, 112'yi arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yıldız'ın kaybolduğu bilgisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının hemen ardından harekete geçti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma ekiplerinin de katıldığı arama operasyonu, bölgede titizlikle yürütüldü.

Evine bir kilometre mesafede bulundu

Jandarma ekipleri, Yıldız'ı sabah saatlerinde evine yaklaşık bir kilometre mesafedeki ormanlık alanda bitkin halde buldu. Hızla sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Ramazan Yıldız, yapılan ilk müdahalelerin ardından ailesine teslim edildi.

Yakınları, yoğun çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür ederken, jandarma yetkilileri de kayıp kişilerin hızlıca bulunabilmesi adına vatandaşların bu tür durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarının önemine dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Yıldız Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Gazipaşa antalya 3-sayfa Yaşam

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin'in ağabeyi kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.